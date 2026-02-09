Harrys liabste Hütt'n: Passeiertal in SüdtirolJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 184: Harrys liabste Hütt'n: Passeiertal in Südtirol
24 Min.Folge vom 09.02.2026
Eingebettet zwischen Stubaier- und Ötztaler Alpen findet sich das Südtiroler Passeiertal. Folgt man ihm nach Hinterpasseier, kommt man in das Pfelderer Tal mit dem Naturparkort Pfelders. Auf dem Karjoch geht's für Harry auf Skiern zur Grünbodenhütte mit dem malenden Hüttenwirt Arthur, dem auch sonst nie langweilig wird. An der Talstation bei Heidi im Pisten-Pub kann man nicht nur den Naturschneebereich in Lazins genießen. Um die Doris im Lazinser Hof zu besuchen, überlegt Harry, ob er die gemütliche Variante in der Pferdekutsche oder die anstrengende auf Langlaufskiern wählen soll? Bildquelle: ORF
