Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Auf den Spuren der Vulkane

ORF III
Staffel 1
Folge 20
vom 14.07.2025
Harrys liabste Hütt'n: Auf den Spuren der Vulkane

24 Min.Folge vom 14.07.2025

Harry wandert auch diesen Sommer durch wunderschöne Gegenden Österreichs und stellt Wanderrouten vor – diesmal den Wanderweg „Auf den Spuren der Vulkane“. Für den gesamten Wanderweg braucht man drei Tage. Er beginnt bei der Riegersburg in Feldbach und führt in den südlichsten Teil der Steiermark – nach Mureck. Eingekehrt wird im Kurpark von Bad Gleichenberg und in einer der idyllischen Mostschenken bei Feldbach mit Blick auf die Riegersburg.

