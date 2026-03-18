Harrys liabste Hütt'n: Schladming, SteiermarkJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 227: Harrys liabste Hütt'n: Schladming, Steiermark
25 Min.Folge vom 18.03.2026
Harry Prünster erkundet Schladming: Auf der Wieslechalm erleben Gäste ausgezeichneten Käse aus eigener Produktion. Die Quellbodenhütte stellt die Arbeitsteilung der Familie Schütter und Krapfen-Varianten vor. Abends geht es auf die Tauernalm, am Ende der beleuchteten Naturrodelbahn, für traditionelle steirische Gerichte. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Harrys liabste Hütt'n
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0