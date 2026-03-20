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Harrys liabste Hütt'n
Folge 233: Harrys liabste Hütt'n: Radstadt, Salzburg
24 Min.Folge vom 20.03.2026
Harry Prünster erkundet Pongau: Auf der Sportalm verführt Wilfried Habersatter mit süßen Köstlichkeiten, Küchenchef Karel serviert Hausmannskost. Auf der Hochnössleralm sorgen Live-Musik und die 4 km lange Rodelbahn für Spaß. Im Latschenbergstüberl zeigt Bernhard Warter, wie Edelbrände aus Latschen gewonnen werden, und erzählt von seiner Schnapsbrennerei und Plänen für die Zukunft. Bildquelle: ORF
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Harrys liabste Hütt'n
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