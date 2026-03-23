Harrys liabste Hütt'n: Werfenweng - SalzburgJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 235: Harrys liabste Hütt'n: Werfenweng - Salzburg
25 Min.Folge vom 23.03.2026
Harry Prünster zieht ins Tennengebirge, um Werfenwengs Skigebiete zu entdecken – und stolpert direkt in die Küchenpracht der Region! Ob Kaspressknödel, Kasnocken, Brathendl vom Grill oder Knödel in allen Variationen: Hüttenwirte wie Peter Seidl, Bernhard Stangl und das Duo Alex & Michaela zeigen, dass hier Arbeit, Leidenschaft und Genuss Hand in Hand gehen – mit viel Schmäh, Geschichten und Bergzauber garantiert! Bildquelle: ORF
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Harrys liabste Hütt'n
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