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Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Lechtal - Elbigenalp

ORF IIIStaffel 1Folge 236vom 23.03.2026
Harrys liabste Hütt'n: Lechtal - Elbigenalp

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Harrys liabste Hütt'n

Folge 236: Harrys liabste Hütt'n: Lechtal - Elbigenalp

25 Min.Folge vom 23.03.2026

Harry Prünster stürzt sich ins Lechtal-Reutte: Ski, Rodel, Schneeschuhe – und jede Menge Hüttenzauber! Auf 1800 m geht’s zu Armin & Ivette Hummel für Tiroler Gröstl, Nudeln & Bergluft pur, weiter zur Sonnalm mit Knödel-Spezialität beim Bürgermeister Egon Brandhofer und schließlich zum Hexenkessel der jungen Simone Ulseß mit Topfenstrudel & schnellen Lieblingsgerichten. Geschichten, Schmäh und Naturerlebnis garantiert! Bildquelle: ORF

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