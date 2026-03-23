Harrys liabste Hütt'n: Lechtal - ElbigenalpJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 236: Harrys liabste Hütt'n: Lechtal - Elbigenalp
25 Min.Folge vom 23.03.2026
Harry Prünster stürzt sich ins Lechtal-Reutte: Ski, Rodel, Schneeschuhe – und jede Menge Hüttenzauber! Auf 1800 m geht’s zu Armin & Ivette Hummel für Tiroler Gröstl, Nudeln & Bergluft pur, weiter zur Sonnalm mit Knödel-Spezialität beim Bürgermeister Egon Brandhofer und schließlich zum Hexenkessel der jungen Simone Ulseß mit Topfenstrudel & schnellen Lieblingsgerichten. Geschichten, Schmäh und Naturerlebnis garantiert! Bildquelle: ORF
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Harrys liabste Hütt'n
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