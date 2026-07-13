Harrys liabste Hütt'n: Das Kaunertal im Tiroler OberlandJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 247: Harrys liabste Hütt'n: Das Kaunertal im Tiroler Oberland
23 Min.Folge vom 13.07.2026
Harry Prünster entdeckte dieses Mal das Tiroler Kaunertal und nahm die Zuseher mit auf eine abwechslungsreiche Wandertour. Mit Geschichten aus der Region, Wissenswertem über Fauna und Flora sowie besonderen Einblicken in die Natur machte er Lust aufs Wandern. Unterwegs stellte er außerdem eine sehenswerte Hütte vor. Bildquelle: ORF/Thomas Ramstorfer
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Harrys liabste Hütt'n
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