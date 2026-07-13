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Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Kitzeck im Sausaler Weinland

ORF IIIStaffel 1Folge 248vom 13.07.2026
Harrys liabste Hütt'n: Kitzeck im Sausaler Weinland

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Harrys liabste Hütt'n

Folge 248: Harrys liabste Hütt'n: Kitzeck im Sausaler Weinland

25 Min.Folge vom 13.07.2026

Das Sulmtal Sausal in der Südsteiermark verbindet Wein, Natur und regionale Genüsse. Harry erkundet die neun Gemeinden der Region zu Fuß und mit dem Fahrrad: vorbei an Wiesen, Kürbisfeldern und Rebzeilen bis zum Klapotetz, dem Wahrzeichen der Südsteiermark. Seine Tour führt zu gemütlichen Buschenschänken, steilen Weingärten und kulinarischen Spezialitäten – vom Wein bis zum Rotwild. Bildquelle: ORF

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