Harrys liabste Hütt'n: Kitzeck im Sausaler WeinlandJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 248: Harrys liabste Hütt'n: Kitzeck im Sausaler Weinland
25 Min.Folge vom 13.07.2026
Das Sulmtal Sausal in der Südsteiermark verbindet Wein, Natur und regionale Genüsse. Harry erkundet die neun Gemeinden der Region zu Fuß und mit dem Fahrrad: vorbei an Wiesen, Kürbisfeldern und Rebzeilen bis zum Klapotetz, dem Wahrzeichen der Südsteiermark. Seine Tour führt zu gemütlichen Buschenschänken, steilen Weingärten und kulinarischen Spezialitäten – vom Wein bis zum Rotwild. Bildquelle: ORF
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Harrys liabste Hütt'n
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