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Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Der Wienwanderweg auf den Cobenzl

ORF IIIStaffel 1Folge 250vom 16.07.2026
Harrys liabste Hütt'n: Der Wienwanderweg auf den Cobenzl

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Harrys liabste Hütt'n

Folge 250: Harrys liabste Hütt'n: Der Wienwanderweg auf den Cobenzl

23 Min.Folge vom 16.07.2026

Harry Prünster war diesmal auf dem Wienwanderweg zum Cobenzl unterwegs. Mit Geschichten aus der Region, Wissenswertem über Fauna und Flora und besonderen Einblicken in die Umgebung machte er Lust aufs Wandern – und stellte eine gemütliche Hütte am Weg vor. Bildquelle: ORF

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