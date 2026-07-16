Harrys liabste Hütt'n: Steiermark - Haus-Aich-Gössenberg im EnnstalJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 252: Harrys liabste Hütt'n: Steiermark - Haus-Aich-Gössenberg im Ennstal
23 Min.Folge vom 16.07.2026
In der Dachstein-Tauern-Region war Harry Prünster diesmal in den Gemeinden Haus im Ennstal, Aich und Gössenberg unterwegs. Von Ost nach West führte die Tour vom steirischen Bodensee im Seewigtal über ein Stück der "Alpentour Steiermark" ins Gumpental. Über die Gumpentalalm wanderte Harry zur Krummholzhütte am Kaibling, bevor es mit der Tauernseilbahn nach Haus hinunterging. Nach einer kurzen Kneippanwendung in Weissenbach endete die Tour in Oberhaus im Ortsteil Lehen. Bildquelle: ORF
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Harrys liabste Hütt'n
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