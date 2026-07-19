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Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Tirol - Mayrhofen im Zillertal

ORF IIIStaffel 1Folge 253vom 19.07.2026
Harrys liabste Hütt'n: Tirol - Mayrhofen im Zillertal

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Harrys liabste Hütt'n

Folge 253: Harrys liabste Hütt'n: Tirol - Mayrhofen im Zillertal

24 Min.Folge vom 19.07.2026

Harry Prünster war diesmal in Mayrhofen im Tiroler Zillertal unterwegs. Mit Geschichten aus der Region, Wissenswertem über Fauna und Flora sowie besonderen Einblicken in die Landschaft machte er Lust aufs Wandern. Entlang der Route stellte er außerdem eine Hütte vor, die sich durch ihre Lage, ihre Geschichte oder ihr kulinarisches Angebot besonders auszeichnet. Bildquelle: ORF/Hans Leitner

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