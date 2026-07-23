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Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Lungau/St. Michael

ORF IIIStaffel 1Folge 262vom 23.07.2026
Harrys liabste Hütt'n: Lungau/St. Michael

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Harrys liabste Hütt'n

Folge 262: Harrys liabste Hütt'n: Lungau/St. Michael

24 Min.Folge vom 23.07.2026

Harry Prünster ist diesmal in St. Michael im Lungau unterwegs. Vom Katschberg wandert er in rund zwei Stunden zur Gamskogelhütte und genießt die Naturlandschaft der Region. Weiter geht es auf einem familienfreundlichen Weg zur Pritzhütte im Gontal, wo Glundnerkäse verkostet wird. Mit der Pferdekutsche kehrt Harry nach St. Michael zurück und beendet dort seine Tour. Bildquelle: ORF/Andi Bruckner

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