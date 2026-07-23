Harrys liabste Hütt'n: Lungau/St. MichaelJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 262: Harrys liabste Hütt'n: Lungau/St. Michael
24 Min.Folge vom 23.07.2026
Harry Prünster ist diesmal in St. Michael im Lungau unterwegs. Vom Katschberg wandert er in rund zwei Stunden zur Gamskogelhütte und genießt die Naturlandschaft der Region. Weiter geht es auf einem familienfreundlichen Weg zur Pritzhütte im Gontal, wo Glundnerkäse verkostet wird. Mit der Pferdekutsche kehrt Harry nach St. Michael zurück und beendet dort seine Tour. Bildquelle: ORF/Andi Bruckner
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Harrys liabste Hütt'n
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3