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Harrys liabste Hütt'n
Folge 264: Harrys liabste Hütt'n: Die Eisenstraße entlang der Ybbs
24 Min.Folge vom 23.07.2026
Harry Prünster erkundet diesmal die niederösterreichische Eisenstraße. Seine Tour beginnt in Waidhofen an der Ybbs und führt über den Ybbstalradweg nach Ybbsitz. Nach einem Spaziergang auf der Schmiedemeile geht es auf den Prochenberg, den Hausberg der Gemeinde. Mit dem Ybbstalzug fährt Harry weiter nach Hollenstein und erreicht schließlich per Mountainbike die Kitzhütte am Königsberg. Bildquelle: ORF/Andi Bruckner
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Harrys liabste Hütt'n
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