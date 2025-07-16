Harrys liabste Hütt'n: Guglwald im MühlviertelJetzt kostenlos streamen
Folge 28: Harrys liabste Hütt'n: Guglwald im Mühlviertel
24 Min.Folge vom 16.07.2025
Insgesamt acht Weitwanderwege führen durch das Mühlviertel. Einer davon ist der Nordwaldkammweg, auf dem auch die Helfenbergerhütte liegt. Bei Afisl beginnt der Weitwanderweg bis zur tschechischen Grenze nach Guglwald. Ein Abstecher führt Harry zum Wallfahrtsort Maria Rast und zur Wirtin der „Rastbank“. Wieder zurück in Guglwald bekommt der Wanderer den Stempel im ehemaligen Gasthaus des Ortes und weiter führt der Ausflug in die Tschechische Republik zum Moldaustausee, der nur sechs Kilometer hinter der Grenze liegt. Wandern – Walken – Wohlfühlen. Prächtige Bauernhöfe, wehrhafte Burgen und prunkvolle Schlösser prägen die Landschaft.
