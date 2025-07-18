Harrys liabste Hütt'n: Dunkelsteiner WaldJetzt kostenlos streamen
Folge 34: Harrys liabste Hütt'n: Dunkelsteiner Wald
25 Min.Folge vom 18.07.2025
Südlich der Wachau in dichtem Waldgebiet liegen die 8 Gemeinden des Dunkelsteiner Waldes. Harry marschiert diesmal einen Teil des österreichischen Jakobweges, der im Dunkelsteiner Wald an den Klöster Langegg und Schönbühel vorbeiführt. In der Kartause Aggsbach erfährt er, wie die Kartäuser-Mönche dort gelebt haben. Dann taucht er in die mittelalterliche Welt der Ruine Aggstein ein und beendet seinen Wandertag beim Schnaderhüpflheurigen. Bildquelle: ORF
