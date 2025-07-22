Harrys liabste Hütt'n: Lilienfeld im MostviertelJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 38: Harrys liabste Hütt'n: Lilienfeld im Mostviertel
24 Min.Folge vom 22.07.2025
Lilienfeld, die grüne Oase Niederösterreichs, verfügt über viele interessante und gut markierte Wanderwege. Die herrliche Almregion um den 1248 m hohen Muckenkogel, der von einem Sessellift erschlossen wird, gilt als das ideale Wandergebiet. Die prachtvollen zum Kloster gehörenden Almen über der Stadt werden oft als „Sonnendach Lilienfelds“ bezeichnet. Über sie führt der beliebte Panoramaweg, der von sehr vielen Plätzen eine herrliche Aussicht bietet und an dem etliche gemütliche Hütten liegen.
