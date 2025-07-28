Zum Inhalt springenBarrierefrei
Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Rebenland Südsteiermark rund um Leutschach

ORF IIIStaffel 1Folge 52vom 28.07.2025
Harrys liabste Hütt'n: Rebenland Südsteiermark rund um Leutschach

Harrys liabste Hütt'n

Folge 52: Harrys liabste Hütt'n: Rebenland Südsteiermark rund um Leutschach

25 Min.Folge vom 28.07.2025

Harry Prünster startet in der Südsteiermark. Ausgehend von Leutschach besucht er die Poglaihütte auf der Remschniggalm an der slowenischen Grenze. Entlang der Grenze wandert Harry dann zum Bauernhof der Familie Tertinjek, die alle Produkte ihrer Buschenschank selbst herstellen. In Glanz unterhält er sich mit dem Winzer Roland Repolusk über die Weine der Region und beendet seinen Wandertag mit einem Picknick mitten in den Weinhängen. Bildquelle: ORF/Andi Bruckner

