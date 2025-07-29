Zum Inhalt springenBarrierefrei
Harrys liabste Hütt'n: Die karnische Region in Kärnten

ORF IIIStaffel 1Folge 54vom 29.07.2025
25 Min.Folge vom 29.07.2025

Diesmal hat sich Harry Prünster einen kleinen Teil des Karnischen Höhenweges vorgenommen. Am Nassfeld auf der Watschinger Alm wird er gemütlich frühstücken, um dann frisch gestärkt zur Dellcheralm zu wandern. Seine Kondition wird er anschließend im Klettergarten Felsenlabyrinth testen und schließlich bei einem großen Frigga-Fest in Plattners Einkehrgasthaus den Tag vergnüglich ausklingen lassen. Bildquelle: ORF

