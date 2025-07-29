Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 55vom 29.07.2025
25 Min.Folge vom 29.07.2025

Von keiner Stadt in Österreich ist man so schnell mitten in den Bergen. Harry Prünster wird mit der Standseilbahn vom Herzen der Stadt Innsbruck bis auf die Hungerburg fahren und von dort in die Berge der Nordkette wandern. Auf der Arzler Alm schließt er eine Wette mit sehr sportlichen Mountainbikern ab und plaudert mit der Wirtin Edith von der Bodensteinalm. Sein höchstgelegenes Ziel ist das 2.334 m hohe Hafelekar, auf der schon viele berühmte Filme gedreht wurden. Zuletzt besucht Harry Prünster den Innsbrucker Alpenzoo. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

