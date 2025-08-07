Harrys liabste Hütt'n: Blaufränkischland BurgenlandJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 74: Harrys liabste Hütt'n: Blaufränkischland Burgenland
25 Min.Folge vom 07.08.2025
Zwischen sanften Hügeln, blühenden Feldern und traditionsreichen Weinkellern erkundet Harry Prünster das Mittelburgenland. Vom Sprung in den Ritzinger Badesee bis zur Radtour entlang der ungarischen Grenze entdeckt er landschaftliche Highlights, charmante Orte und natürlich – den Blaufränkisch.
