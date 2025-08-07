Zum Inhalt springenBarrierefrei
Harrys liabste Hütt'n: Die Gerlitzen Kärnten

ORF IIIStaffel 1Folge 76vom 07.08.2025
Folge 76: Harrys liabste Hütt'n: Die Gerlitzen Kärnten

26 Min.Folge vom 07.08.2025

Über den Dächern von Villach erkundet Harry Prünster die Gerlitzen – einen der südlichsten Nockberge mit traumhaftem Blick auf den Ossiacher See. Von Hütte zu Hütte wandert er durch blühende Almen, vorbei an kunstvoll bemalten Kühen, bis hinauf zum Gipfel. Dort, wo Paragleiter abheben, endet sein Tag auf 1.911 Metern im gemütlichen Gipfelhaus.

