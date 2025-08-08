Zum Inhalt springenBarrierefrei
Harrys liabste Hütt'n

Staffel 1Folge 79vom 08.08.2025
Folge 79: Harrys liabste Hütt'n: Kaiserwinkl/Kössen Tirol

24 Min.Folge vom 08.08.2025

Im Kaiserwinkl findet sich ein Stück Tirol. Wilder Kaiser und Zahmer Kaiser wachen über die 4 Orte Kössen, Walchsee, Schwendt und Rettenschöss. Die urigen Hütten und Almen bieten schmackhafte Köstlichkeiten und regionale Spezialitäten.

