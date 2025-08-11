Harrys liabste Hütt'n: Obervinschgau SüdtirolJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 80: Harrys liabste Hütt'n: Obervinschgau Südtirol
24 Min.Folge vom 11.08.2025
Der Südtiroler Obervinschgau im 3-Ländereck Österreich-Italien-Schweiz umfasst die Berge und Täler vom Reschenpass. Die Region ist ein Hochtal, dessen Landschaftsbild von mittelalterlichen Burgen, kleinen romantischen Dörfern und einer unberührten Natur geprägt ist. Harrys Wanderung führt zu Alesandro. Er ist den ersten Sommer als Wirt auf der Plantapatschhütte tätig. Nächste Einkehr ist die Sesvenna-Hütte. Abschließend wandert Harry durch das Matschertal zur Oberetteshütte, die auf stolzen 2.670m Höhe liegt. Edwin und Karin sind dort nicht nur perfekte Gastgeber, sie kennen auch jeden Gipfel der Umgebung aus persönlicher Erfahrung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Harrys liabste Hütt'n
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0