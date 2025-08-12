Harrys liabste Hütt'n: Apfelland Stubenberg in der SteiermarkJetzt kostenlos streamen
Die Menschen im Apfelland verstehen mit der Natur umzugehen. Sie leben althergebrachtes Brauchtum in seiner bunten Vielfalt. Die Orte im Apfelland sind allesamt Dörfer mit Charakter. Natürlich spielt im Apfelland der Apfel eine Hauptrolle, aber abgesehen davon gibt es so viel zu entdecken: Harry Prünster entscheidet sich für den Ausschnitt östlich vom Stubenbergsee, wo Bründln und Kneippanlagen seinen Weg säumen. Vom Apfelwirt in Stubenberg wandert er am Stubenbergsee vorbei zum Schloss Schielleiten. In Fieberbründl, dem versteckten Wallfahrtsort, hat die Eisoase von Freddy einen ganz besonderen Stellenwert. Und wenn der Abend warm genug ist, gibt es für Harry zum Abschluss noch eine Erfrischung im eiskalten Bachwasser. Bildquelle: ORF
