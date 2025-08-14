Harrys liabste Hütt'n: Nördliches WaldviertelJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 83: Harrys liabste Hütt'n: Nördliches Waldviertel
25 Min.Folge vom 14.08.2025
Auch diesen Sommer begleitet Harry Prünster wieder als neugieriger Beobachter auf seinen Wanderungen durch Berge, Ebenen, Seen und sanfte Hügellandschaften. Auf seinen Touren entdeckt er urige Almhütten und gemütliche Berggasthöfe, verkostet regionale Spezialitäten, tauscht sich mit Einheimischen aus und musiziert gelegentlich mit Stars der Region oder seinen musikalischen Freunden. In dieser Folge erkundet er das nördliche Waldviertel – eine Landschaft voller duftender Kräuterwiesen, idyllischer Dörfer, plätschernder Bäche, Seen und Aussichtspunkte, die neue Energie schenken.
