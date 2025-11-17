Staffel 2Folge 38vom 17.11.2025
Hart aber herzlich
Folge 38: Der Onkel aus der Schweiz
48 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12
Jonathan Hart ist sich bewusst, dass er als erfolgreicher Geschäftsmann auch viele Feinde und Neider hat. Doch dann werden mehrere Mordanschläge auf ihn verübt - erfolglos. Um dem Täter auf die Schliche zu kommen, lässt er das nächste Attentat scheinbar erfolgreich enden, um dann unter falscher Identität seinen Mörder zu suchen. Er vermutet den Täter in den eigenen Reihen: Leider gehört auch sein bankrotter Anwalt Owen Grant zum Kreis der Verdächtigen ...
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland