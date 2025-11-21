Staffel 2Folge 42vom 21.11.2025
Das grüne ZimmerJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 42: Das grüne Zimmer
48 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12
Nach mehreren Einbruchsversuchen im Haus der Harts entdeckt Jennifer zufällig einen Geheimgang im Keller, in dem ein wahrer Schatz verborgen ist: Der Vorbesitzer des Hauses hat dort ein Bündel wertvoller Aktien versteckt. Doch noch jemand weiß davon: der verbrecherische Börsenmakler Chris Barber, der die kostbaren Wertpapiere um jeden Preis für sich haben will. Nun heißt es für Jennifer und Jonathan wachsam sein, um sich vor unliebsamen "Gästen" zu schützen ...
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland