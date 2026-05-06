Staffel 1Folge 1vom 06.05.2026
Tödliche VerwandtschaftJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 1: Tödliche Verwandtschaft
48 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12
Um Gerüchten über zwielichtige Vorgänge in seiner eigenen Werft nachzugehen, heuert Millionär Jonathan Hart selbst dort an. Tatsächlich kommt er schnell betrügerischen Machenschaften auf die Spur - sehr zum Ärger der verbrecherischen Hintermänner. Sie beschließen, Jonathan eine Warnung zukommen zu lassen: Jennifer soll bei einem "Unfall" umkommen. Und kurz darauf meldet sich bei ihr der angebliche Cousin Stephen Thomas - in Wirklichkeit ein bezahlter Killer.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hart aber herzlich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Sony Pictures Television International Deutschland