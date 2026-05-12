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Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 10vom 12.05.2026
Hochzeit in Monte Carlo

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Hart aber herzlich

Folge 10: Hochzeit in Monte Carlo

48 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12

Jonathan wird zur Hochzeit seiner früheren Freundin Niki eingeladen - doch nicht von der Braut selbst, sondern von ihrem Geliebten Paul. Dieser will die Heirat verhindern, da Niki dazu gezwungen wird. Ihr Bräutigam erpresst sie damit, ihren Bruder an die Polizei zu verraten. Er soll bei einem Unfall eine Frau getötet und eine andere schwer verletzt haben. Jonathan und Jennifer finden jedoch heraus, dass es gar keine Opfer gegeben hat ...

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