Staffel 1Folge 12vom 13.05.2026
Das PorträtJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 12: Das Porträt
48 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12
Jennifer möchte ihren Mann mit einem Porträt überraschen. Sie hat sich als Maler den viel versprechenden Künstler Warren Keller ausgesucht - aber nicht nur sie hat dessen Talent erkannt: Der skrupellose Kunsthändler Roger Winslow hat sich darauf spezialisiert, hoffnungsvolle Jungmaler zuerst zu fördern und dann umzubringen, weil der Tod sich auf dem Kunstmarkt meist sehr verkaufsfördernd auswirkt. Auch Warren ereilt dieses Schicksal. Können die Harts Winslow überführen?
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Hart aber herzlich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Sony Pictures Television International Deutschland