Folge 15: Friedwart kennt den Mörder
Die junge Eileen erschießt ihren Geliebten, den gelähmten Juwelier Stewart Baldwin, der sie aus dem Haus geworfen hat. Der alternde Mann hat herausgefunden, dass Eileen nur des Geldes wegen bei ihm geblieben ist. Nun ersetzt sie den Toten durch einen Schauspieler, der dem Juwelier täuschend ähnlich sieht und der eine Lieferung wertvoller Juwelen in Empfang nimmt. Durch ihren Hund Friedwart, der die Tatwaffe findet, kommen Jonathan und Jennifer der Lösung des Falles nahe ...
