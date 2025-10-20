Staffel 1Folge 18vom 20.10.2025
Folge 18: Der sechste Sinn
48 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12
Die Harts geraten in einen Mordfall mit übersinnlichen Begleiterscheinungen: Im Rahmen eines parapsychologischen Versuchsprogramms lernen sie die medial begabte Sara kennen, die seit der Geburt von ihrer Zwillingsschwester getrennt lebt. Sara spürt, wie ihre verschollene Schwester ermordet wird, und bringt Jonathan und Jennifer auf die Spur des Täters. Mit einem Trick locken sie ihn zu einer spiritistischen Sitzung.
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland