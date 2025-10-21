Staffel 1Folge 19vom 21.10.2025
Hart aber herzlich
Folge 19: Haie im Frisiersalon
48 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12
Jennifer nimmt ihren regelmäßigen Termin im Schönheitssalon wahr, als plötzlich Sally Hutchins, eine junge Frau, hereinstürmt und wild um sich schießt. Sie scheint es auf Barry Williams abgesehen zu haben, den Besitzer des Salons. Zum Glück gehen die Schüsse daneben. Erstaunlicherweise verzichtet Barry darauf, die Polizei zu informieren. Neugierig geworden, beginnt Jennifer zu recherchieren. Sie stellt fest, dass Barry von dem üblen Kredithai Harold Micklin erpresst wird.
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
