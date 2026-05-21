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Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 22vom 21.05.2026
Todsicheres Erbe

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Hart aber herzlich

Folge 22: Todsicheres Erbe

48 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12

Blair Cavanaugh ist eine gute Freundin der Harts. Bei einer Abendeinladung im Hause Cavanaugh wird Jennifer Zeugin, wie Blair durch eine Verkettung unglücklicher Zufälle ihren Mann David erschießt - zu viele Zufälle, wie der Staatsanwalt meint. Er nimmt die Ermittlungen gegen die Witwe auf. Auch Jonathan und Jennifer Hart sehen sich die Hintergründe des Zwischenfalls genauer an - und kommen einem gemeinen Erbschleicher auf die Spur.

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