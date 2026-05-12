Staffel 1Folge 9vom 12.05.2026
Die WunderdrogeJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 9: Die Wunderdroge
48 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
Jonathan fährt nachts zusammen mit Jennifer in das Chemielabor seiner Firma: Sein Chef-Chemiker Dr. Capello hatte ihn angerufen. Doch als die Harts ankommen, ist Dr. Capello schon tot - scheinbar das Opfer eines Unglücks. Jonathan und Jennifer kommen schnell dahinter, dass es sich um Mord handelt. Capellos Assistent war ganz offensichtlich der Mörder, und mit ihm haben die Harts diesmal einen wirklich hartnäckigen Gegner gefunden ...
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Hart aber herzlich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Sony Pictures Television International Deutschland