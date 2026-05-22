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Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 23vom 22.05.2026
Teure Tapeten

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Hart aber herzlich

Folge 23: Teure Tapeten

48 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12

Jonathan und Jennifer Hart machen einen Einkaufsbummel in Manhattan, doch wann wäre bei den Harts schon je einmal etwas geruhsam über die Bühne gegangen? Die beiden geraten mitten in die Jagd nach der Beute aus einem Bankraub, die den Mann ihrer Freundin Marcie das Leben kostet. Die Harts finden die gesuchten Dollar - und entlarven Marcie als skrupellose Verbrecherin.

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