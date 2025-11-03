Staffel 2Folge 28vom 03.11.2025
Hart aber herzlich
Folge 28: Die mordende Mumie
48 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Jennifer Hart will einen Bericht über eine neue archäologische Ausstellung schreiben. Als bei der feierlichen Eröffnung der Sarkophag eines Prinzen aus dem alten Ägypten geöffnet wird, liegt darin nicht dessen Mumie, sondern die wesentlich jüngere Leiche eines Archäologen. Und dann wird der "Mumienschanz" auch für Jennifer lebensgefährlich - denn der Mörder verfolgt sie plötzlich ...
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland