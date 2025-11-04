Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 29vom 04.11.2025
Schlüsselfiguren

SchlüsselfigurenJetzt kostenlos streamen

Hart aber herzlich

Folge 29: Schlüsselfiguren

48 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12

Die Harts hatten sich einen erholsamen Urlaub im Ferienparadies Hawaii erhofft, doch dann schlittern sie direkt in ein handfestes Abenteuer: Bei einem Croquet-Spiel werden sie Zeugen, wie einer der Mitspieler von einem Unbekannten erstochen wird. Und plötzlich ist es vorbei mit dem ruhigen Urlaub - bevor die Harts sich ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem Nichtstun, hingeben können, müssen sie einen gefährlichen Sowjet-Agenten unschädlich machen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hart aber herzlich
SAT.1 GOLD

Hart aber herzlich

Alle 2 Staffeln und Folgen