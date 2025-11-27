Staffel 3Folge 46vom 27.11.2025
Folge 46: Hartland-Express
48 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Ein Fluglotsenstreik zwingt die Harts, von Chicago nach L.A. mit dem Zug zu fahren. Zunächst freuen sich die beiden auf den beschaulichen Ausflug, aber statt einer romantischen Reise erleben sie einen wahren Horrortrip: Sie schließen Bekanntschaft mit der sympathischen Ann Marie Fabro. Sie ist Kronzeugin in einem Prozess gegen prominente Mafia-Mitglieder und reist deshalb unter dem falschen Namen Eva Drake. Die drei werden zur Zielscheibe der Mafia-Killer Vernon und Farkiss.
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland