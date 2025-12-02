Staffel 3Folge 49vom 02.12.2025
Folge 49: Objekt einer obskuren Begierde
48 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Der exzentrische Kunstmaler Dodsworth Nash ist ständig auf der Jagd nach erlesenen Objekten aller Art. Die Harts werden von ihm zu einer intimen Führung durch sein Privatmuseum eingeladen. Sie ahnen nicht, dass sich die Sammelbegierde von Nash inzwischen auf die Spezies Frau ausgedehnt hat. Als perfektes Exemplar dieser Art will er Jennifer Hart hinter Glas in seine exquisite Sammlung aufnehmen.
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
