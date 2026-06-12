Staffel 3Folge 51vom 12.06.2026
Dunkle StundenJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 51: Dunkle Stunden
48 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12
Schwere Zeiten für Jonathan Hart: Ein Bad im Swimmingpool ruft eine schwere Hornhautverletzung bei ihm hervor. Jonathan muss um sein Augenlicht bangen. Die Polizei stellt Giftstoffe im Poolwasser fest. Hinter dem Anschlag steckt der geistesgestörte Harmon, der Jonathan die Schuld am Tod seiner Schwester gibt. Als Jonathan mit einer Augenbinde aus dem Krankenhaus entlassen wird, wartet Harmon zu Hause schon auf ihn.
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Hart aber herzlich
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Sony Pictures Television International Deutschland