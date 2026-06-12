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Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 51vom 12.06.2026
Dunkle Stunden

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Hart aber herzlich

Folge 51: Dunkle Stunden

48 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12

Schwere Zeiten für Jonathan Hart: Ein Bad im Swimmingpool ruft eine schwere Hornhautverletzung bei ihm hervor. Jonathan muss um sein Augenlicht bangen. Die Polizei stellt Giftstoffe im Poolwasser fest. Hinter dem Anschlag steckt der geistesgestörte Harmon, der Jonathan die Schuld am Tod seiner Schwester gibt. Als Jonathan mit einer Augenbinde aus dem Krankenhaus entlassen wird, wartet Harmon zu Hause schon auf ihn.

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