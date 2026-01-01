Staffel 4Folge 72vom 01.01.2026
Folge 72: Eine mörderische Romanze
47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Jennifers ehemaliger Literaturprofessor besucht die Harts in einer peinlichen Angelegenheit: Unter weiblichem Pseudonym veröffentlicht er seit Jahren schwülstige Liebesromane. Nun hat die vermeintliche Kitschautorin einen Romanpreis erhalten. Jennifer erklärt sich bereit, für den Professor auf der Preisverleihung zu erscheinen. Dort allerdings gerät sie in die Fänge eines schizophrenen Verehrers.
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland