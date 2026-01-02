Staffel 4Folge 75vom 02.01.2026
Der Schein trügtJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 75: Der Schein trügt
47 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12
Die Schönheitsfarm von Dr. Harrison Straker ist hermetisch abgeriegelt - für die neugierige Jennifer Hart Grund genug, sich als Patientin getarnt dort einzuschleichen. Sie entdeckt Strakers teuflischen Plan: Er ermordet reiche Witwen, die seine Klinik aufsuchen, und ersetzt sie durch Komplizinnen, denen er das Gesicht seiner Opfer gegeben hat. Jonathan lässt sich ebenfalls in die Klinik einweisen - und wird enttarnt. Straker will die Harts im Kühlhaus zum Schweigen bringen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hart aber herzlich
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland