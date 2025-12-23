Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 76vom 23.12.2025
Weihnachtsüberraschung

WeihnachtsüberraschungJetzt kostenlos streamen

Hart aber herzlich

Folge 76: Weihnachtsüberraschung

47 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12

Die Harts lassen ein Glückwunschtelegramm für Max von einer speziellen Service-Firma vorsingen. Wayne und Maureen Tucker überbringen den musikalischen Gruß. Währenddessen wird Jonathan niedergeschlagen und ausgeraubt. Wayne verdächtigt seinen Chef, Mr. Billingsley, fällt aber einem Anschlag zum Opfer, bevor er mit Jonathan sprechen kann. Also lassen sich die Harts beim Telegramm-Service anstellen - aber Billingsley duchschaut sie und bereitet den nächsten Anschlag vor.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Hart aber herzlich
SAT.1 GOLD

Hart aber herzlich

Alle 2 Staffeln und Folgen