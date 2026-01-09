Staffel 4Folge 81vom 09.01.2026
Hart aber herzlich
Folge 81: Duftspuren
47 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12
Parfümhersteller Henri Beaumont will seine Firma an Jonathan Hart verkaufen. Doch gegen den Willen seiner Frau Claire überlegt er es sich anders. Sie bespritzt die Jacke ihres Mannes mit einer geheimnisvollen Tinktur, worauf er von seinem Schäferhund zerrissen wird. Claire führt die Verhandlungen weiter. Bei einer Fabrikbesichtigung kommt Jonathan auch mit der Tinktur in Berührung - und wird zu Hause von Friedwart angefallen. Jonathan beginnt, sich einiges zusammenzureimen.
Hart aber herzlich
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland