Staffel 4Folge 87vom 19.01.2026
Original oder Fälschung
Hart aber herzlich
Folge 87: Original oder Fälschung
47 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Als sich bei ihren verreisten Nachbarn das Ehepaar Bill und Cheryl Hyatt angeblich als Aufpasser für die Kunstschätze im Haus einquartiert, werden die Harts misstrauisch. Die Hyatts sind Kunsträuber, die in reichen Haushalten Originalgemälde durch Kopien ersetzen. Das wollen die Harts beweisen und stellen ihnen eine Falle - ohne zu ahnen, dass das Pärchen Jonathan und Jennifer längst durchschaut hat. So schlägt der Plan fehl - und die Harts geraten in Lebensgefahr.
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland