Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 101vom 06.02.2026
Die Bretter, die den Tod bedeuten

Folge 101: Die Bretter, die den Tod bedeuten

47 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12

Die Harts wollen in New York zusammen mit Amateuren Musical-Szenen für eine Wohltätigkeitsversammlung einstudieren. Dabei fällt allen die große Ähnlichkeit Jennifers mit der Darstellerin Eleanor Macklin, die einst in diesem Theater aufgetreten ist, auf - vor allem aber dem psychotischen Theaterinspizienten Perry, der in Eleanor verliebt war, aber nie erhört wurde. Nun verfolgt er Jennifer mit seinen krankhaften Fantasievorstellungen.

