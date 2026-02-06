Staffel 5Folge 101vom 06.02.2026
Folge 101: Die Bretter, die den Tod bedeuten
47 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12
Die Harts wollen in New York zusammen mit Amateuren Musical-Szenen für eine Wohltätigkeitsversammlung einstudieren. Dabei fällt allen die große Ähnlichkeit Jennifers mit der Darstellerin Eleanor Macklin, die einst in diesem Theater aufgetreten ist, auf - vor allem aber dem psychotischen Theaterinspizienten Perry, der in Eleanor verliebt war, aber nie erhört wurde. Nun verfolgt er Jennifer mit seinen krankhaften Fantasievorstellungen.
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland