Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 103vom 10.02.2026
Der Hund, der zu viel wusste

Folge 103: Der Hund, der zu viel wusste

47 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12

Bei einer Hundeshow kommen die Harts unter eigenartigen Umständen in den Besitz eines Hundes: Ein Unbekannter überlässt dem abenteuerlustigen Millionärspaar eine Promenadenmischung und verschwindet wieder - verfolgt von einer Reihe schießwütiger Gangster. Die geben auch weiterhin keine Ruhe. Die Harts finden den Grund für dieses Interesse schnell heraus: Auf der Haut des unbekannten Vierbeiners ist eine äußerst wertvolle biogenetische Formel eintätowiert.

