Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 104vom 11.02.2026
Folge 104: Tanz im Fadenkreuz

46 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12

Zufällig sieht die junge Eiskunstläuferin Susan Wilmott das Gesicht des Profikillers Torkenson - und schwebt damit ab sofort in Lebensgefahr. Jonathan hat Susan unter seine Fittiche genommen - aber das hat zur Folge, dass die Polizei die Anschläge auf das Mädchen für Mordversuche an Jonathan hält. In Wirklichkeit steckt der windige Anwalt Kyle Landon dahinter, der von Torkenson einen missliebigen Senator aus dem Weg räumen lassen will. Im Eisstadion kommt es zum großen Showdown.

