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Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 106vom 21.07.2026
Mörderische Kamera

Mörderische KameraJetzt kostenlos streamen

Hart aber herzlich

Folge 106: Mörderische Kamera

47 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12

Auf Drängen des berühmten Regisseurs Rupert Barrington lässt sich Jennifer Hart als Model ablichten - eine Entscheidung, die sie bald bitter bereut: Der entflohene Sträfling Lawrence Tanner will sich an Jennifer rächen, weil sie ihn einst mit einer Reportage hinter Gitter gebracht hatte. Einige Anschläge auf ihr Leben schlagen fehl. Dann baut Tanner in die Hauptkamera des Filmteams eine Bombe ein. Nur noch ein Wunder kann Jennifer retten.

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